M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bombalı saldırı Suriye'de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor. Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi. - İDLİB

Kaynak: İHA