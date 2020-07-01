- M4 Karayolunda 19'uncu Türk-rus Birleşik Kara Devriyesi İcra Edildi
- M4 Karayolunda 19'uncu Türk-rus Birleşik Kara Devriyesi İcra Edildi MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
01.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:11
- M4 Karayolunda 19'uncu Türk-rus Birleşik Kara Devriyesi İcra Edildi
İDLİB - MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir."
Kaynak: İHA