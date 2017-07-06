M3 Para Arzı Azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,86 azalarak 1 trilyon 550,7 milyar lira seviyesine indi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 30 Haziran ile biten haftada M3 para arzı yüzde 0,86 azalışla 1 trilyon 550 milyar 711 milyon 53 bin liraya geriledi. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 564 milyar 145 milyon 610 bin lira seviyesindeydi.





Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı bir önceki haftaya göre yüzde 2,58 gerileyerek 164 milyar 438 milyon 321 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,52 azalışla 138 milyar 641 milyon 499 bin liraya indi.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,31 yükselişle 652 milyar 28 milyon 803 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,93 azalışla 432 milyar 179 milyon 448 bin lira oldu.