M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, 20 Ağustos itibarıyla 3 trilyon 950,8 milyar liraya düştü.

En geniş tanımlı para arzı M3, 20 Ağustos itibarıyla 3 trilyon 950,8 milyar liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 20 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 0,71 düşüşle 3 trilyon 950 milyar 835 milyon 911 bin lira oldu. M3 para arzı, 13 Ağustos'ta 3 trilyon 979 milyar 86 milyon 741 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 0,72 artışla 365 milyar 815 milyon 348 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,42 yükselişle 836 milyar 496 milyon 390 bin liraya çıktı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 1,09 düşüşle 1 trilyon 296 milyar 250 milyon 858 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,53 azalışla 1 trilyon 131 milyar 191 milyon 611 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız