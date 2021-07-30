M3 para arzı azaldı
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M3 para arzı azaldı

M3 para arzı azaldı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, 19 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 957,6 milyar liraya geriledi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 19 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 957,6 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Temmuz itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,48 azalışla 3 trilyon 957 milyar 597 milyon 505 bin lira oldu. M3 para arzı, 16 Temmuz'da 3 trilyon 976 milyar 505 milyon 962 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 4,78 azalarak 376 milyar 74 milyon 251 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,32 gerileyerek 810 milyar 32 milyon 702 bin liraya indi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 1,01 artışla 1 trilyon 280 milyar 807 milyon 996 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,84 düşüşle 1 trilyon 141 milyar 395 milyon 299 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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