M3 para arzı azaldı
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M3 para arzı azaldı

M3 para arzı azaldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 842,1 milyar liraya geriledi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 842,1 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Haziran itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,01 azalışla 3 trilyon 842 milyar 131 milyon 952 bin lira oldu. M3 para arzı, 4 Haziran'da 3 trilyon 842 milyar 550 milyon 791 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,91 artarak 345 milyar 737 milyon 149 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,11 azalışla 807 milyar 871 milyon 841 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,57 artışla 1 trilyon 244 milyar 895 milyon 277 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,98 düşüşle 1 trilyon 132 milyar 685 milyon 455 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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