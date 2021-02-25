M3 para arzı azaldı
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M3 para arzı azaldı

25.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:50
M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 329,8 milyar liraya geriledi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 329,8 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Şubat itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,49 azalışla 3 trilyon 329 milyar 773 milyon 573 bin lira oldu. M3 para arzı, 12 Şubat'ta 3 trilyon 346 milyar 295 milyon 595 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,72 artarak 293 milyar 182 milyon 16 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,91 azalarak 682 milyar 447 milyon 557 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,55 artışla 1 trilyon 147 milyar 981 milyon 208 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,44 azalarak 942 milyar 903 milyon 500 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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