M3 para arzı azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

M3 para arzı azaldı

11.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:42
M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 348,5 milyar liraya geriledi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 348,5 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Şubat itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,98 azalışla 3 trilyon 348 milyar 498 milyon 769 bin lira oldu. M3 para arzı, 29 Ocak'ta 3 trilyon 416 milyar 123 milyon 285 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,22 azalarak 285 milyar 533 milyon 934 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 4,59 gerileyerek 697 milyar 50 milyon 907 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,06 artışla 1 trilyon 139 milyar 963 milyon 814 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 3,83 düşüşle 958 milyar 101 milyon 174 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Osman Kavala Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Müge Anlı Buse Varol Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Milli England İntihar Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: M3 para arzı azaldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 14:46:45. #1.14#
title