M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 398,2 milyar liraya düştü.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 398,2 milyar liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Ocak itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,6 azalışla 3 trilyon 398 milyar 229 milyon 251 bin liraya geriledi. M3 para arzı, 31 Aralık 2020'de 3 trilyon 418 milyar 635 milyon 645 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 6,71 azalarak 283 milyar 660 milyon 488 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,54 gerileyerek 729 milyar 318 milyon 293 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,25 artışla 1 trilyon 136 milyar 916 milyon 896 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,29 azalarak 979 milyar 495 milyon 4 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk