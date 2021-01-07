M3 para arzı azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

M3 para arzı azaldı

07.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:00
M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 418,6 milyar liraya düştü.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 418,6 milyar liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık 2020 itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,47 azalışla 3 trilyon 418 milyar 597 milyon 200 bin liraya geriledi. M3 para arzı, 25 Aralık 2020'de 3 trilyon 469 milyar 682 milyon 819 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,79 artarak 304 milyar 79 milyon 174 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,16 gerileyerek 740 milyar 708 milyon 585 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,97 artışla 1 trilyon 122 milyar 878 milyon 992 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 4,18 azalarak 982 milyar 302 milyon 832 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Bursa Milli Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: M3 para arzı azaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:05:02. #1.15#
title