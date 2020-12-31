M3 para arzı azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

M3 para arzı azaldı

31.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:14
M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 469,7 milyar liraya düştü.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 469,7 milyar liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Aralık itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,43 azalışla 3 trilyon 469 milyar 681 milyon 378 bin liraya geriledi. M3 para arzı, 18 Aralık'ta 3 trilyon 484 milyar 822 milyon 442 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,07 azalarak 301 milyar 689 milyon 497 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,53 düşerek 757 milyar 34 milyon 648 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,97 artışla 1 trilyon 112 milyar 65 milyon 298 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,35 azalarak 1 trilyon 25 milyar 118 milyon 550 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Cahit Özkan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Burak Özçivit Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Vitor Hugo Metin Oktay Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Yeni Yıl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: M3 para arzı azaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:17:43. #1.15#
title