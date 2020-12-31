M3 para arzı azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 469,7 milyar liraya düştü.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 469,7 milyar liraya düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Aralık itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,43 azalışla 3 trilyon 469 milyar 681 milyon 378 bin liraya geriledi. M3 para arzı, 18 Aralık'ta 3 trilyon 484 milyar 822 milyon 442 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,07 azalarak 301 milyar 689 milyon 497 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,53 düşerek 757 milyar 34 milyon 648 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,97 artışla 1 trilyon 112 milyar 65 milyon 298 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,35 azalarak 1 trilyon 25 milyar 118 milyon 550 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk