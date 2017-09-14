M3 Para Arzı Azaldı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,71 azalarak 1 trilyon 566,2 milyar lira seviyesine geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 8 Eylül ile biten haftada M3 para arzı yüzde 0,71 azalışla 1 trilyon 566 milyar 200 milyon 199 bin liraya indi. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 577 milyar 380 milyon 928 bin lira seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,67 azalarak 155 milyar 690 milyon 620 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,55 gerileyerek 137 milyar 562 milyon 546 bin liraya indi.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,83 artışla 672 milyar 537 milyon 599 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,35 yükselişle 430 milyar 783 milyon 658 bin lira oldu.