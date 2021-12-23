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M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, 17 Aralık itibarıyla 5 trilyon 735 milyar liraya çıktı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 17 Aralık itibarıyla 5 trilyon 735 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 6,64 artışla 5 trilyon 735 milyar 137 milyon 478 bin lira oldu. M3 para arzı, 10 Aralık'ta 5 trilyon 377 milyar 909 milyon 216 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 1,65 düşüşle 451 milyar 111 milyon 792 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 18,34 artarak 1 trilyon 633 milyar 840 milyon 142 bin liraya ulaştı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 4,43 düşerek 1 trilyon 317 milyar 747 milyon 235 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 9,96 artışla 1 trilyon 966 milyar 319 milyon 511 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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