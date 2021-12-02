M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 26 Kasım itibarıyla 4 trilyon 952 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 6,16 artışla 4 trilyon 952 milyar 17 milyon 678 bin lira oldu. M3 para arzı, 19 Kasım'da 4 trilyon 664 milyar 623 milyon 461 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 3,5 artışla 447 milyar 39 milyon 248 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 11,53 artarak 1 trilyon 197 milyar 317 milyon 778 bin liraya ulaştı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,65 azalışla 1 trilyon 366 milyar 485 milyon 264 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 10,32 yükselerek 1 trilyon 575 milyar 610 milyon 658 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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