M3 para arzı arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

M3 para arzı arttı

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 19 Kasım itibarıyla 4 trilyon 664,6 milyar liraya çıktı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 19 Kasım itibarıyla 4 trilyon 664,6 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 3,7 artışla 4 trilyon 664 milyar 623 milyon 461 bin lira oldu. M3 para arzı, 12 Kasım'da 4 trilyon 497 milyar 324 milyon 759 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 3,4 artışla 431 milyar 908 milyon 416 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 9,21 artarak 1 trilyon 73 milyar 510 milyon 992 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 2,06 azalışla 1 trilyon 375 milyar 480 milyon 627 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 6,68 yükselerek 1 trilyon 428 milyar 192 milyon 182 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

 Merkez Bankası'ndan BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır

Merkez Bankası'ndan BAE ile yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama: İş birliğinin geliştirilmesi planlanmaktadır

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title