M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 19 Kasım itibarıyla 4 trilyon 664,6 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Kasım itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 3,7 artışla 4 trilyon 664 milyar 623 milyon 461 bin lira oldu. M3 para arzı, 12 Kasım'da 4 trilyon 497 milyar 324 milyon 759 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 3,4 artışla 431 milyar 908 milyon 416 bin liraya yükselirken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 9,21 artarak 1 trilyon 73 milyar 510 milyon 992 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 2,06 azalışla 1 trilyon 375 milyar 480 milyon 627 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 6,68 yükselerek 1 trilyon 428 milyar 192 milyon 182 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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