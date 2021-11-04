M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 28 Ekim itibarıyla 4 trilyon 353 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 0,99 artışla 4 trilyon 352 milyar 798 milyon 958 bin lira oldu. M3 para arzı, 22 Ekim'de 4 trilyon 310 milyar 95 milyon 172 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 1,95 artışla 420 milyar 188 milyon 233 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,02 artarak 928 milyar 139 milyon 68 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,17 azalışla 1 trilyon 388 milyar 807 milyon 492 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,70 yükselerek 1 trilyon 269 milyar 786 milyon 89 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

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