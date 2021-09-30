M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 24 Eylül itibarıyla 4 trilyon 100 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 1,87 artışla 4 trilyon 99 milyar 967 milyon 507 bin lira oldu. M3 para arzı, 17 Eylül'de 4 trilyon 24 milyar 724 milyon 782 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 2,02 artışla 389 milyar 551 milyon 830 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,84 artarak 863 milyar 318 milyon 561 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 2,17 artarak 1 trilyon 354 milyar 964 milyon 123 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,53 yükselerek 1 trilyon 163 milyar 972 milyon 765 bin lira düzeyinde gerçekleşti.