M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 17 Eylül itibarıyla 4 trilyon 25 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 0,39 artışla 4 trilyon 24 milyar 739 milyon 154 bin lira oldu. M3 para arzı, 10 Eylül'de 4 trilyon 8 milyar 994 milyon 435 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 5,55 artışla 381 milyar 856 milyon 643 bin liraya çıkarken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,64 azalışla 847 milyar 710 milyon 21 bin liraya geriledi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,48 artarak 1 trilyon 326 milyar 239 milyon 735 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,62 düşüşle 1 trilyon 146 milyar 429 milyon 994 bin lira düzeyinde gerçekleşti.