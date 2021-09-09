M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, 3 Eylül itibarıyla 3 trilyon 950,9 milyar liraya çıktı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 3 Eylül itibarıyla 3 trilyon 950,9 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 0,15 artışla 3 trilyon 950 milyar 888 milyon 961 bin lira oldu. M3 para arzı, 27 Ağustos'ta 3 trilyon 944 milyar 835 milyon 597 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 1,86 düşüşle 357 milyar 95 milyon 204 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,24 azalışla 833 milyar 416 milyon 895 bin liraya indi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 1,55 artışla 1 trilyon 314 milyar 419 milyon 486 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,37 yükselerek 1 trilyon 125 milyar 508 milyon 338 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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