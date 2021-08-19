M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, 13 Ağustos itibarıyla 3 trilyon 979,1 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 13 Ağustos itibarıyla 3 trilyon 979,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 0,72 artışla 3 trilyon 979 milyar 86 milyon 741 bin lira oldu. M3 para arzı, 6 Ağustos'ta 3 trilyon 950 milyar 532 milyon 284 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 1,49 artışla 363 milyar 189 milyon 311 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,48 yükselişle 832 milyar 980 milyon 541 bin liraya çıktı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 1,13 yükselişle 1 trilyon 310 milyar 530 milyon 60 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,61 artışla 1 trilyon 148 milyar 802 milyon 923 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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