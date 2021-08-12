M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, 6 Ağustos itibarıyla 3 trilyon 950,6 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 6 Ağustos itibarıyla 3 trilyon 950,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 0,32 artışla 3 trilyon 950 milyar 599 milyon 121 bin lira oldu. M3 para arzı, 30 Temmuz'da 3 trilyon 938 milyar 140 milyon 366 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 4,4 azalarak 357 milyar 842 milyon 670 bin liraya inerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,27 artarak 829 milyar 14 milyon 729 bin liraya çıktı.

Vadeli TL mevduatı yüzde 1,39 artışla 1 trilyon 295 milyar 927 milyon 649 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,84 yükselişle 1 trilyon 141 milyar 817 milyon 884 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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