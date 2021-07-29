M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 16 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 976,5 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 16 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 976,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Temmuz itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,24 artışla 3 trilyon 976 milyar 505 milyon 962 bin lira oldu. M3 para arzı, 9 Temmuz'da 3 trilyon 927 milyar 707 milyon 757 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 8,90 artarak 394 milyar 964 milyon 825 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,11 yükselerek 820 milyar 909 milyon 46 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,29 azalışla 1 trilyon 267 milyar 970 milyon 899 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,23 düşüşle 1 trilyon 151 milyar 106 milyon 445 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip