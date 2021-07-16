M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 927,7 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 927,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Temmuz itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,96 artışla 3 trilyon 927 milyar 707 milyon 757 bin lira oldu. M3 para arzı, 2 Temmuz'da 3 trilyon 890 milyar 227 milyon 756 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,35 artarak 362 milyar 691 milyon 232 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,14 yükselerek 820 milyar 17 milyon 35 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,33 artışla 1 trilyon 271 milyar 703 milyon 994 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,09 yükselişle 1 trilyon 153 milyar 702 milyon 578 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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