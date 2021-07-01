M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 889,6 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 889,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Haziran itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,60 artışla 3 trilyon 889 milyar 585 milyon 652 bin lira oldu. M3 para arzı, 18 Haziran'da 3 trilyon 866 milyar 470 milyon 861 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,41 artarak 359 milyar 697 milyon 675 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,95 yükselerek 811 milyar 395 milyon 972 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,61 artışla 1 trilyon 262 milyar 11 milyon 338 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,46 yükselişle 1 trilyon 141 milyar 125 milyon 351 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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