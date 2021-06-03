M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 798,4 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 798,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 28 Mayıs itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,68 artışla 3 trilyon 798 milyar 417 milyon 491 bin lira oldu. M3 para arzı, 21 Mayıs'ta 3 trilyon 772 milyar 612 milyon 728 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,88 artarak 346 milyar 112 milyon 644 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,58 artışla 793 milyar 235 milyon 760 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,06 azalışa 1 trilyon 230 milyar 190 milyon 1 bin liraya, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,18 yükselişle 1 trilyon 121 milyar 263 milyon 295 bin liraya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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