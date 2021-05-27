M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 772,6 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 772,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 21 Mayıs itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,94 artışla 3 trilyon 772 milyar 612 milyon 728 bin lira oldu. M3 para arzı, 12 Mayıs'ta 3 trilyon 737 milyar 490 milyon 971 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,45 azalarak 339 milyar 738 milyon 976 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,12 artışla 788 milyar 646 milyon 561 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,99 artışla 1 trilyon 230 milyar 892 milyon 616 bin liraya, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,36 yükselişle 1 trilyon 108 milyar 147 milyon 816 bin liraya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip