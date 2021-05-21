M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 12 Mayıs itibarıyla hafta 3 trilyon 737,5 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 12 Mayıs itibarıyla hafta 3 trilyon 737,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,44 artışla 3 trilyon 737 milyar 490 milyon 971 bin lira oldu. M3 para arzı, 7 Mayıs'ta 3 trilyon 721 milyar 181 milyon 760 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,66 artarak 341 milyar 283 milyon 609 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,06 azalışla 772 milyar 292 milyon 598 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,40 artışla 1 trilyon 218 milyar 840 milyon 937 bin liraya, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,28 yükselişle 1 trilyon 104 milyar 134 milyon 800 bin liraya ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan