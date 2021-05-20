M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, 7 Mayıs itibarıyla hafta 3 trilyon 721,2 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, 7 Mayıs itibarıyla hafta 3 trilyon 721,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 7 Mayıs itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,53 artışla 3 trilyon 721 milyar 181 milyon 760 bin lira oldu. M3 para arzı, 30 Nisan'da 3 trilyon 664 milyar 973 milyon 136 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,70 artarak 339 milyar 49 milyon 2 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,39 artışla 772 milyar 741 milyon 780 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,21 artışla 1 trilyon 213 milyar 932 milyon 584 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 2,38 yükselişle 1 trilyon 101 milyar 90 milyon 205 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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