M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

M3 para arzı arttı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 661 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 661 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Nisan itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,85 artışla 3 trilyon 660 milyar 712 milyon 293 bin lira oldu. M3 para arzı, 16 Nisan'da 3 trilyon 629 milyar 874 milyon 548 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,63 artarak 331 milyar 2 milyon 670 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,25 artışla 750 milyar 892 milyon 497 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,59 artışla 1 trilyon 219 milyar 298 milyon 924 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,83 yükselişle 1 trilyon 73 milyar 928 milyon 379 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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