M3 para arzı arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

M3 para arzı arttı

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 627 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 627 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 9 Nisan itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,43 artışla 3 trilyon 626 milyar 563 milyon 136 bin lira oldu. M3 para arzı, 2 Nisan'da 3 trilyon 611 milyar 18 milyon 325 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,68 azalarak 318 milyar 534 milyon 982 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,74 artışla 739 milyar 339 milyon 918 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,44 artışla 1 trilyon 219 milyar 291 milyon 870 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,42 yükselişle 1 trilyon 69 milyar 421 milyon 150 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Ajda Pekkan Hande Erçel
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: M3 para arzı arttı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:04:23. #1.14#

title