M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 611 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 611 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Nisan itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,46 artışla 3 trilyon 611 milyar 18 milyon 325 bin lira oldu. M3 para arzı, 26 Mart'ta 3 trilyon 558 milyar 999 milyon 958 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,68 azalarak 320 milyar 723 milyon 772 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,35 artışla 733 milyar 918 milyon 39 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 1,89 artışla 1 trilyon 213 milyar 968 milyon 879 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,95 yükselişle 1 trilyon 64 milyar 981 milyon 81 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip