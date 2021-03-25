M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 464,4 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 464,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Mart itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,77 artışla 3 trilyon 464 milyar 408 milyon 363 bin lira oldu. M3 para arzı, 12 Mart'ta 3 trilyon 437 milyar 861 milyon 581 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,92 artarak 299 milyar 220 milyon 181 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,25 artışla 727 milyar 694 milyon 813 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,16 azalışla 1 trilyon 166 milyar 848 milyon 853 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,25 yükselişle 999 milyar 219 milyon 548 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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