M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

18.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:47
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 437,9 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 437,9 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Mart itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,38 artışla 3 trilyon 437 milyar 861 milyon 581 bin lira oldu. M3 para arzı, 5 Mart'ta 3 trilyon 424 milyar 758 milyon 44 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,15 artarak 293 milyar 578 milyon 250 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,30 azalarak 711 milyar 655 milyon 97 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,74 artışla 1 trilyon 168 milyar 667 milyon 500 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,02 azalışla 996 milyar 718 milyon 37 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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