M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

11.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:48
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 424,8 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 424,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Mart itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,33 artışla 3 trilyon 424 milyar 758 milyon 44 bin lira oldu. M3 para arzı, 26 Şubat'ta 3 trilyon 379 milyar 830 milyon 294 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 5,10 azalarak 287 milyar 397 milyon 674 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,80 yükselerek 713 milyar 831 milyon 795 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 1,21 artışla 1 trilyon 160 milyar 133 milyon 151 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 3,19 artışla 996 milyar 904 milyon 193 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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