M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 379,8 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 379,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Şubat itibarıyla M3 para arzı, yüzde 1,50 artışla 3 trilyon 379 milyar 824 milyon 971 bin lira oldu. M3 para arzı, 19 Şubat'ta 3 trilyon 329 milyar 773 milyon 573 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,30 artarak 302 milyar 846 milyon 206 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,75 yükselerek 701 milyar 225 milyon 313 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,15 azalışla 1 trilyon 146 milyar 283 milyon 419 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,45 artışla 966 milyar 43 milyon 867 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip