M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

18.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:56
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 349,6 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 349,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 12 Şubat itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,03 artışla 3 trilyon 349 milyar 649 milyon 436 bin lira oldu. M3 para arzı, 5 Şubat'ta 3 trilyon 348 milyar 498 milyon 769 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,94 artarak 288 milyar 226 milyon 982 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,19 gerileyerek 695 milyar 750 milyon 812 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,45 artışla 1 trilyon 145 milyar 63 milyon 397 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,15 düşüşle 956 milyar 638 milyon 829 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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