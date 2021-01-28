M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

28.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:44
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 430,1 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 430,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Ocak itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,26 artışla 3 trilyon 430 milyar 127 milyon 153 bin lira oldu. M3 para arzı, 15 Ocak'ta 3 trilyon 421 milyar 143 milyon 633 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 azalarak 291 milyar 911 milyon 861 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,4 yükselerek 736 milyar 771 milyon 854 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,8 artışla 1 trilyon 135 milyar 15 milyon 933 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,2 artarak 1 trilyon 433 milyon 846 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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