M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

21.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:01
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 421,1 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 421,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Ocak itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,7 artışla 3 trilyon 421 milyar 143 milyon 633 bin lira oldu. M3 para arzı, 8 Ocak'ta 3 trilyon 397 milyar 376 milyon 184 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,68 artarak 296 milyar 925 milyon 918 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,59 yükselerek 733 milyar 595 milyon 800 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,96 azalışla 1 trilyon 126 milyar 46 milyon 914 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,98 artarak 998 milyar 912 milyon 15 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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