M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

24.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:08
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 484,8 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 484,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Aralık itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,22 artışla 3 trilyon 484 milyar 834 milyon 615 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 11 Aralık'ta 3 trilyon 477 milyar 342 milyon 139 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,75 artarak 301 milyar 916 milyon 747 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,38 yükselerek 768 milyar 776 milyon 597 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,53 artışla 1 trilyon 101 milyar 336 milyon 54 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,54 azalarak 1 trilyon 39 milyar 99 milyon 390 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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