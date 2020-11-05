M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

05.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:54
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 486,4 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta 3 trilyon 486,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Ekim itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,35 artışla 3 trilyon 486 milyar 402 milyon 376 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 23 Ekim'de 3 trilyon 440 milyar 71 milyon 83 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,25 azalarak 339 milyar 558 milyon 330 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 5,12 artışla 737 milyar 193 milyon 991 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,73 azalarak 1 trilyon 60 milyar 180 milyon 455 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,68 yükselerek 1 trilyon 47 milyar 528 milyon 985 bin lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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