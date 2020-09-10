M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,55 artışla 3 trilyon 328,4 milyar liraya yükseldi.

M3 para arzı arttı
10.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:56

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,55 artışla 3 trilyon 328,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Eylül itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,55 artışla 3 trilyon 328 milyar 421 milyon 134 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 28 Ağustos'ta 3 trilyon 310 milyar 75 milyon 688 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,55 azalarak 342 milyar 38 milyon 261 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 0,87 artarak 658 milyar 733 milyon 574 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,50 yükselişle 1 trilyon 74 milyar 950 milyon 741 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,97 artışla 940 milyar 115 milyon 686 bin lira oldu.

Kaynak: AA

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