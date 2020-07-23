M3 para arzı arttı En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,89 artışla 3 trilyon 187,1 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,89 artışla 3 trilyon 187,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Temmuz itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,89 artışla 3 trilyon 187 milyar 138 milyon 786 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 10 Temmuz'da 3 trilyon 158 milyar 942 milyon 828 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,21 artarak 389 milyar 168 milyon 825 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,57 yükselerek 531 milyar 450 milyon 268 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,45 artışla 1 trilyon 72 milyar 328 milyon 166 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,02 yükselişle 856 milyar 838 milyon 9 bin lira oldu.

Kaynak: AA