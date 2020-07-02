HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,37 artışla 3 trilyon 146,3 milyar liraya yükseldi.

M3 para arzı arttı
02.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:56

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,37 artışla 3 trilyon 146,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 0,37 artışla 3 trilyon 146 milyar 290 milyon 744 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 19 Haziran'da 3 trilyon 134 milyar 625 milyon 681 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,47 artarak 375 milyar 475 milyon 443 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,87 yükselerek 516 milyar 5 milyon 803 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,51 artışla 1 trilyon 50 milyar 844 milyon 725 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,12 düşüşle 860 milyar 224 milyon 943 bin lira oldu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı Ekonomi
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Ekonomi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Ekonomi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Ekonomi
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum Ekonomi
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Ekonomi
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'Koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "Koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı yarın belli olacak
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Saruhan Oluç Halife Hafter Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Acun Ilıcalı Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Adem Büyük Sergen Yalçın Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: M3 para arzı arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 14:58:54. #1.15#
title