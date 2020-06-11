M3 para arzı arttı En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,02 artışla 3 trilyon 58,7 milyar liraya yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,02 artışla 3 trilyon 58,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 0,02 artışla 3 trilyon 58 milyar 735 milyon 835 bin liraya yükseldi. M3 para arzı, 29 Mayıs'ta 3 trilyon 58 milyar 132 milyon 446 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,73 azalarak 340 milyar 962 milyon 765 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,62 yükselerek 494 milyar 33 milyon 479 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,75 artışla 1 trilyon 11 milyar 51 milyon 355 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,48 düşüşle 861 milyar 256 milyon 796 bin lira oldu.

Kaynak: AA