M3 para arzı arttı

05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:46

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,77 artışla 2 trilyon 668,5 milyar liraya yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 28 Şubat'ta M3 para arzı, yüzde 0,77 yükselişle 2 trilyon 668 milyar 539 milyon 728 bin liraya ulaştı.

M3 para arzı, 21 Şubat'ta 2 trilyon 648 milyar 184 milyon 558 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,36 artarak 261 milyar 505 milyon 599 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 5,27 yükselişle 376 milyar 454 milyon 843 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, yüzde 1,04 düşüşle 917 milyar 662 milyon 77 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,08 artışla 846 milyar 337 milyon 739 bin lira oldu.

Kaynak: AA