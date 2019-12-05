M3 para arzı arttı

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,40 artarak 2 trilyon 474,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 29 Kasım'da M3 para arzı, yüzde 0,40 artışla 2 trilyon 474 milyar 389 milyon 439 bin lira oldu. M3 para arzı, 22 Kasım'da 2 trilyon 464 milyar 583 milyon 542 bin lira seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,02 artarak 224 milyar 579 milyon 908 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,04 yükselişle 310 milyar 838 milyon 390 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,10 artarak 882 milyar 171 milyon 560 bin lira, vadeli YP mevduatı yüzde 0,62 yükselerek 796 milyar 841 milyon 821 bin lira oldu.

Kaynak: AA