M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,46 artarak 1 trilyon 978,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 14 Aralık'ta M3 para arzı, yüzde 0,46 artışla 1 trilyon 978 milyar 719 milyon 554 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 7 Aralık ile biten haftada 1 trilyon 969 milyar 725 milyon 367 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,13 artarak 163 milyar 439 milyon 145 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,63 yükselerek 208 milyar 649 milyon 366 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,50 artışla 803 milyar 138 milyon 458 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,26 azalışla 635 milyar 988 milyon 968 bin lira oldu.

Kaynak: AA