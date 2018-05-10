M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,56 artarak 1 trilyon 792,8 milyar lira seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 4 Mayıs ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 0,56 artışla 1 trilyon 792 milyar 848 milyon 685 bin liraya çıktı.



M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 782 milyar 806 milyon 872 bin lira seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,60 azalarak 177 milyar 562 milyon 560 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,54 azalışla 153 milyar 945 milyon 579 bin liraya geriledi.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,94 artışla 748 milyar 397 milyon 811 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,73 yükselerek 527 milyar 141 milyon 474 bin lira oldu.