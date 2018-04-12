M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,52 artarak 1 trilyon 747,1 milyar lira seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 6 Nisan ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 0,52 artışla 1 trilyon 747 milyar 82 milyon 902 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 738 milyar 38 milyon 43 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,79 azalarak 174 milyar 182 milyon 745 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 3,18 gerileyerek 145 milyar 135 milyon 572 bin lira oldu.



Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,39 artışla 734 milyar 466 milyon 727 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,38 yükselerek 509 milyar 874 milyon 646 bin lira oldu.