M3 Para Arzı Arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,57 artarak 1 trilyon 734 milyar lira seviyesine yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 23 Mart ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 0,57 artışla 1 trilyon 733 milyar 969 milyon 111 bin liraya çıktı.



M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 724 milyar 60 milyon 903 bin lira seviyesindeydi.



Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,50 artarak 181 milyar 146 milyon 443 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,17 yükselerek 144 milyar 771 milyon 124 bin liraya çıktı.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,01 artışla 725 milyar 496 milyon 748 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,03 yükselerek 501 milyar 591 milyon 942 bin lira oldu.